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Бенеил Дариуш недоволен победой над Ренато Мойкано

Бенеил Дариуш недоволен победой над Ренато Мойкано
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Американский легковес UFC Бенеил Дариуш заявил о том, что крайне недоволен своим выступлением в поединке против бразильского экс-претендента на титул Ренато Мойкано, несмотря на победу.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Бенеил Дариуш (W) — Ренато Карнейро
29 июня 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Бенеил Дариуш
Окончено
UD
Ренато Мойкано

«Я хорошо себя чувствую, но постоянно прокручиваю тот самый первый раунд и виню себя за такое неудачное выступление. Я наносил много ударов, попадал руками, ногами, а потом упал в нокдаун. Но по плану было бороться. Мне надо было просто повалить его уже в первом раунде, но я не придерживался плана — это расстраивает. А со второго раунда я уже выходил таким злым, что думал не о плане, а о том, как победить любой ценой», — приводит слова Дариуша MMA Junkie.

Напомним, Дариуш победил Мойкано единогласным решением судей на турнире UFC 317, который состоялся в Лас-Вегасе.

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