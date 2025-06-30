Бенеил Дариуш недоволен победой над Ренато Мойкано

Американский легковес UFC Бенеил Дариуш заявил о том, что крайне недоволен своим выступлением в поединке против бразильского экс-претендента на титул Ренато Мойкано, несмотря на победу.

«Я хорошо себя чувствую, но постоянно прокручиваю тот самый первый раунд и виню себя за такое неудачное выступление. Я наносил много ударов, попадал руками, ногами, а потом упал в нокдаун. Но по плану было бороться. Мне надо было просто повалить его уже в первом раунде, но я не придерживался плана — это расстраивает. А со второго раунда я уже выходил таким злым, что думал не о плане, а о том, как победить любой ценой», — приводит слова Дариуша MMA Junkie.

Напомним, Дариуш победил Мойкано единогласным решением судей на турнире UFC 317, который состоялся в Лас-Вегасе.