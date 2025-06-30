Шон Стрикленд и Крис Кёртис устроили драку после поражения их одноклубника

Экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд и его товарищ по команде Крис Кёртис устроили драку на турнире любительской лиги Tuff-N-Uff сразу после того, как их одноклубник Майлс Хансингер потерпел досрочное поражение удушающим приёмом от Луиса Эрнандеса.

Фото: Скриншот трансляции UFC Fight Pass

Напомним, Стрикленд и Кёртис выступали в роли секундантов Хансингера, и Эрнандес во время поединка неоднократно провоцировал их угол различными высказываниями, а также делал в их адрес множество неприличных жестов руками и бёдрами.

Стрикленд успел нанести несколько точных ударов в голову Эрнандеса, после чего Шона вывела охрана за пределы арены.