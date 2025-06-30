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Хулио Сезар Чавес-старший высказался о поражении сына в бою с Джейком Полом

Хулио Сезар Чавес-старший высказался о поражении сына в бою с Джейком Полом
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Легендарный чемпион прошлых лет Хулио Сезар Чавес-старший дал комментарий по поводу выступления своего сына, экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего в поединке против популярного блогера и профессионального боксёра Джейка Пола.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол (W) — Хулио Сезар Чавес
29 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Хулио Сезар Чавес

«Хулио — чемпион! Знаете, почему он чемпион? Потому что он через многое прошёл. Честно вам говорю, я горжусь сыном. Горжусь тем, что после всех этих тяжёлых лет он вышел в ринг и поборол всех своих демонов. Понимаете, да?» — приводит слова Чавеса-старшего Boxing Scene.

Напомним, Пол победил Чавеса единогласным решением судей по итогам 10-раундового рейтингового противостояния в первом тяжёлом весе.

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