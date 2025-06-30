Хулио Сезар Чавес-старший высказался о поражении сына в бою с Джейком Полом

Легендарный чемпион прошлых лет Хулио Сезар Чавес-старший дал комментарий по поводу выступления своего сына, экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего в поединке против популярного блогера и профессионального боксёра Джейка Пола.

«Хулио — чемпион! Знаете, почему он чемпион? Потому что он через многое прошёл. Честно вам говорю, я горжусь сыном. Горжусь тем, что после всех этих тяжёлых лет он вышел в ринг и поборол всех своих демонов. Понимаете, да?» — приводит слова Чавеса-старшего Boxing Scene.

Напомним, Пол победил Чавеса единогласным решением судей по итогам 10-раундового рейтингового противостояния в первом тяжёлом весе.