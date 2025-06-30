Тайсон Фьюри считает, что Усик может завершить карьеру после реванша с Дюбуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри считает, что действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик после реванша с чемпионом мира по версии IBF в этом весе Даниэлем Дюбуа завершит карьеру.

«Да, 100%. Я не вижу, как он будет побеждать одних и тех же людей снова и снова. Честно говоря, я не знаю, куда он пойдёт после этого», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, Усик и Дюбуа проведут реванш 19 июля в Лондоне (Великобритания), где возглавят большой вечер профессионального бокса и определят абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.