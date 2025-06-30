Боб Арум пророчит Брайану Норману большое будущее

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Брайан Норман может стать единоличным лидером полусреднего дивизиона и долгое время доминировать в этих весах.

«Я думаю, он теперь король полусреднего веса. У него колоссальная уверенность. Он действительно отличный боксёр. Он понимает, как управлять происходящим в ринге. Он очень собран и, на мой взгляд, ни один полусредневес не бьёт так мощно, как он. У него большое будущее», — приводит слова Арума The Ring.

Напомним, Норман свой последний бой проводил 19 июня 2025 года в Японии, где победил нокаутом в пятом раунде японца Джина Сасаки.