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Опубликованы гонорары участников турнира UFC 317

Опубликованы гонорары участников турнира UFC 317
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Предлагаем вашему вниманию опубликованные пресс-службой UFC гонорары участников турнира UFC 317, который проходил в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра

В главном событии турнира состоялся бой за вакантный титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой, где победу нокаутом в первом раунде одержал Топурия.

Илия Топурия — $ 3.540.000
Александр Пантожа — $ 1.740.000
Чарльз Оливейра — $ 1.320.000
Кай Кара-Франс — $ 932.000
Бенеил Дариуш — $ 296.000
Нико Прайс — $ 271.000
Ренато Мойкано — $ 271.000
Грегори Родригес — $ 261.000
Джошуа Ван — $ 230.000
Джек Херманссон — $ 216.000
Вячеслав Борщёв — $ 91.000
Терренс Маккинни — $ 210.000

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