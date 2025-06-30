Опубликованы гонорары участников турнира UFC 317

Предлагаем вашему вниманию опубликованные пресс-службой UFC гонорары участников турнира UFC 317, который проходил в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США).
В главном событии турнира состоялся бой за вакантный титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой, где победу нокаутом в первом раунде одержал Топурия.
Илия Топурия — $ 3.540.000
Александр Пантожа — $ 1.740.000
Чарльз Оливейра — $ 1.320.000
Кай Кара-Франс — $ 932.000
Бенеил Дариуш — $ 296.000
Нико Прайс — $ 271.000
Ренато Мойкано — $ 271.000
Грегори Родригес — $ 261.000
Джошуа Ван — $ 230.000
Джек Херманссон — $ 216.000
Вячеслав Борщёв — $ 91.000
Терренс Маккинни — $ 210.000