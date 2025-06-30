Опубликованы гонорары участников турнира UFC 317

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Предлагаем вашему вниманию опубликованные пресс-службой UFC гонорары участников турнира UFC 317, который проходил в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США).

В главном событии турнира состоялся бой за вакантный титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой, где победу нокаутом в первом раунде одержал Топурия.

Илия Топурия — $ 3.540.000

Александр Пантожа — $ 1.740.000

Чарльз Оливейра — $ 1.320.000

Кай Кара-Франс — $ 932.000

Бенеил Дариуш — $ 296.000

Нико Прайс — $ 271.000

Ренато Мойкано — $ 271.000

Грегори Родригес — $ 261.000

Джошуа Ван — $ 230.000

Джек Херманссон — $ 216.000

Вячеслав Борщёв — $ 91.000

Терренс Маккинни — $ 210.000