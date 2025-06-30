Список участников турнира UFC on ESPN 70

13 июля в Теннесси (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 70, где главным событием шоу станет бой в тяжёлой весовой категории между экс-претендентом на титул Дерриком Льюисом и Таллисоном Тейшейрой.
Предлагаем вашему вниманию список всех пар турнира:
Основной кард
Деррик Льюис – Таллисон Тейшейра
Стивен Томпсон – Габриэль Бонфим
Келвин Каттар – Стив Гарсия
Нейт Ландвер – Морган Шарье
Витор Петрино – Остин Лэйн
Джуниор Тафа – Джордж Токкос
Предварительный кард
Крис Кёртис – Макс Гриффин
Джейк Мэттьюс – Чиди Нджокуани
Лорен Мёрфи – Эдуарда Моура
Кеннеди Нзечукву – Вальтер Уокер
Фатима Клайн – Мелисса Мартинес