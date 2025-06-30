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Список участников турнира UFC on ESPN 70

Список участников турнира UFC on ESPN 70
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13 июля в Теннесси (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 70, где главным событием шоу станет бой в тяжёлой весовой категории между экс-претендентом на титул Дерриком Льюисом и Таллисоном Тейшейрой.

UFC 2025. UFC on ESPN 70, Нэшвилл, США
Деррик Льюис — Таллисон Тейшейра
13 июля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Деррик Льюис
Не началось
Таллисон Тейшейра

Предлагаем вашему вниманию список всех пар турнира:

Основной кард

Деррик Льюис – Таллисон Тейшейра
Стивен Томпсон – Габриэль Бонфим
Келвин Каттар – Стив Гарсия
Нейт Ландвер – Морган Шарье
Витор Петрино – Остин Лэйн
Джуниор Тафа – Джордж Токкос

Предварительный кард

Крис Кёртис – Макс Гриффин
Джейк Мэттьюс – Чиди Нджокуани
Лорен Мёрфи – Эдуарда Моура
Кеннеди Нзечукву – Вальтер Уокер
Фатима Клайн – Мелисса Мартинес

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