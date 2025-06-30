Список участников турнира UFC on ESPN 70

13 июля в Теннесси (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 70, где главным событием шоу станет бой в тяжёлой весовой категории между экс-претендентом на титул Дерриком Льюисом и Таллисоном Тейшейрой.

Предлагаем вашему вниманию список всех пар турнира:

Основной кард

Деррик Льюис – Таллисон Тейшейра

Стивен Томпсон – Габриэль Бонфим

Келвин Каттар – Стив Гарсия

Нейт Ландвер – Морган Шарье

Витор Петрино – Остин Лэйн

Джуниор Тафа – Джордж Токкос

Предварительный кард

Крис Кёртис – Макс Гриффин

Джейк Мэттьюс – Чиди Нджокуани

Лорен Мёрфи – Эдуарда Моура

Кеннеди Нзечукву – Вальтер Уокер

Фатима Клайн – Мелисса Мартинес