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«Идеальный вариант». Илия Топурия назвал месяц, когда хочет провести следующий бой

«Идеальный вариант». Илия Топурия назвал месяц, когда хочет провести следующий бой
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28-летний испано-грузинский боец и обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе, непобеждённый Илия Топурия высказался по поводу своего следующего поединка.

«Можно было бы поехать в декабре в Вегас. Идеально», — сказал Топурия в интервью изданию Marca.

Свой последний поединок Топурия провёл в воскресенье, 29 июня, на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) — за вакантный пояс. Соперником Илии стал 35-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра.

Бой завершился победой Топурии нокаутом в первом раунде. Таким образом, он стал новым обладателем титула UFC в категории до 70 кг.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра
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