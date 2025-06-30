«Идеальный вариант». Илия Топурия назвал месяц, когда хочет провести следующий бой

28-летний испано-грузинский боец и обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе, непобеждённый Илия Топурия высказался по поводу своего следующего поединка.

«Можно было бы поехать в декабре в Вегас. Идеально», — сказал Топурия в интервью изданию Marca.

Свой последний поединок Топурия провёл в воскресенье, 29 июня, на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) — за вакантный пояс. Соперником Илии стал 35-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра.

Бой завершился победой Топурии нокаутом в первом раунде. Таким образом, он стал новым обладателем титула UFC в категории до 70 кг.