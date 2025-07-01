«Удар ниже пояса». Бывший чемпион WWE раскритиковал звёзд реслинга, а позже извинился

43-летний американский рестлер Райбэк Аллен Ривз, известный по своим выступлениям в популярном реслинг-промоушене World Wrestling Entertainment (WWE) под псевдонимом Райбэк, раскритиковал нынешних звёзд Коди Роудса и Кевина Оуэнса, которые во время подкаста обсудили завышенные требования уволенных из WWE рестлеров для инди-промоушенов.

Кевин Оуэнс и Коди Роудс на шоу WWE Royal Rumble Фото: wwe.com

«Я был поставлен в известность о подкасте Коди Роудса и Кевина Оуэнса и обо мне. Это два парня, которые мне всегда нравились и с которыми я ладил. Очевидно, что они ссылались на меня, даже несмотря на то, что имя было подвергнуто цензуре.

Для справки: сразу после ухода из WWE мой букинг был расписан на три года. Мой тариф был установлен моим тогдашним менеджером Пэтом Баком (который сам был промоутером), и каждый промоутер, с которым я работал, зарабатывал деньги и получал от меня сполна — встречи, матчи, время для болельщиков, всё это. О чем часто умалчивают: я отказался от многомиллионного контракта с WWE. Меня не уволили. В 34 года мне потребовалось сращивание пяти дисков и полная замена правого плеча. Мне сказали больше не заниматься рестлингом. У меня были повреждены нервы, и если я продолжу, то рискую оказаться парализованным.

Мне пришлось полностью прекратить принимать участие в букинге. Почему? Поскольку мои врачи сказали мне, что для правильной работы стволовых клеток мне нужно прекратить заниматься реслингом. Я также принял решение остаться дома и ухаживать за моей собакой Софи, у которой развилось тяжёлое заболевание межпозвоночных дисков, она перенесла множество разрывов и операций и дважды была парализована. Я отказался оставить её дома только для того, чтобы продолжать путешествовать и зарабатывать больше денег — у меня уже было всё, что мне было нужно.

В ноябре Софи исполнится 10 лет. И каждая секунда, проведенная с ней, стоила того. Я вложил все силы в восстановление своего здоровья и своего бренда с помощью Feed Me More Nutrition. Также прошёл 20 процедур с использованием стволовых клеток, и мне посчастливилось срастить все пять межпозвоночных дисков. Теперь я, наконец, близок к тому, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Так что да, я действительно чувствую, что этот комментарий был ударом ниже пояса, особенно от двух парней, которых я уважал и о которых хорошо отзывался. Но я не обижен. Я примирился с WWE и отпустил прошлое.

Это не сюжетная линия. Это реальная жизнь. Выживание. Рост. Перспектива. Я желаю Кевину скорейшего выздоровления и желаю ему и Коди только любви, здоровья и дальнейших успехов», — написал Райбэк в социальной сети Х (ранее Twitter).

Фото: wwe.com

Позже Кевин Оуэнс объяснил, что во время подкаста было названо имя другого рестлера, вследствие Райбэк удалил своё сообщение и извинился.

Райбэк был уволен из WWE со скандалом в 2016-м. Тогда пресс-служба промоушена сообщила, что отстранила его из-за отсутствия продвижения по договорённости о новом контракте. Больше он не вышел на ринг WWE.