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«Я в шоке, такого раньше не было». Двалишвили – о разговоре с UFC по новому сопернику

«Я в шоке, такого раньше не было». Двалишвили – о разговоре с UFC по новому сопернику
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34-летний чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал о разговоре с UFC по поводу следующего соперника.

«Это первый раз, когда UFC сами мне позвонили, когда я был в Грузии, и сказали: «Наслаждайся отдыхом в своей стране, хорошо проведи время, а когда приедешь в Лас-Вегас — сходим на ужин и выберем, с кем ты хочешь драться и когда ты хочешь драться». Я был в шоке. Такого раньше никогда не было. Кори Сэндхаген больше всех заслуживает шанс.

Я хочу подраться как можно скорее. Я всегда хочу драться в Нью-Йорке. Но в Абу-Даби — вряд ли. Думаю, это не будет номерной турнир. Номерной, скорее всего, будет в Вегасе в октябре, а затем в Нью-Йорке в ноябре. Сейчас я живу в Лас-Вегасе, и это мой дом, тут всё проще. Но я всё равно хочу подраться и в Нью-Йорке», — приводит слова Двалишвили MMAJunkie.

Двалишвили 8 июня победил американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 316.

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