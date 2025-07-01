Илия Топурия возглавил рейтинг лучших бойцов UFC, сместив Ислама Махачева

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Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC 317, прошедшего на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

Новый чемпион в лёгком дивизионе (до 70 кг) грузин Илия Топурия возглавил рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории, сместив россиянина Ислама Махачева.

Рейтинг Pound-For-Pound UFC:

1. Илия Топурия (Грузия);

2. Ислам Махачев (Россия);

3. Мераб Двалишвили (Грузия);

4. Дрикус дю Плесси (Южная Африка);

5. Александр Пантожа (Бразилия);

6. Александр Волкановски (Австралия);

7. Магомед Анкалаев (Россия);

8. Джек Делла Маддалена (Австралия);

9. Том Аспиналл (Великобритания);

10. Алекс Перейра (Бразилия).