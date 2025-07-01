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Илия Топурия возглавил рейтинг лучших бойцов UFC, сместив Ислама Махачева

Илия Топурия возглавил рейтинг лучших бойцов UFC, сместив Ислама Махачева
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Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC 317, прошедшего на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

Новый чемпион в лёгком дивизионе (до 70 кг) грузин Илия Топурия возглавил рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории, сместив россиянина Ислама Махачева.

Рейтинг Pound-For-Pound UFC:

1. Илия Топурия (Грузия);
2. Ислам Махачев (Россия);
3. Мераб Двалишвили (Грузия);
4. Дрикус дю Плесси (Южная Африка);
5. Александр Пантожа (Бразилия);
6. Александр Волкановски (Австралия);
7. Магомед Анкалаев (Россия);
8. Джек Делла Маддалена (Австралия);
9. Том Аспиналл (Великобритания);
10. Алекс Перейра (Бразилия).

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