Илия Топурия возглавил рейтинг лучших бойцов UFC, сместив Ислама Махачева

Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC 317, прошедшего на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).
Новый чемпион в лёгком дивизионе (до 70 кг) грузин Илия Топурия возглавил рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории, сместив россиянина Ислама Махачева.
Рейтинг Pound-For-Pound UFC:
1. Илия Топурия (Грузия);
2. Ислам Махачев (Россия);
3. Мераб Двалишвили (Грузия);
4. Дрикус дю Плесси (Южная Африка);
5. Александр Пантожа (Бразилия);
6. Александр Волкановски (Австралия);
7. Магомед Анкалаев (Россия);
8. Джек Делла Маддалена (Австралия);
9. Том Аспиналл (Великобритания);
10. Алекс Перейра (Бразилия).