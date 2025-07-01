Стал известен судейский состав боксёрского вечера Курбанов — Сосулин

В субботу, 5 июля, в Екатеринбурге состоится боксёрский вечер от промоутерской компании RCC, в рамках которого будет проведено три титульных поединка по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Судейскую коллегию возглавит вице-председатель Чемпионского Комитета WBA Джулио Тайм, дважды обслуживавший чемпионские бои Дмитрия Бивола. Также столицу Урала посетит судья из Монако Жан-Роберт Лэн, работавший боковым судьёй на поединке за титул абсолютного чемпиона мира между Биволом и Артуром Бетербиевым.

Кроме того, на турнире RCC будут работать Чалерм Прадьясаю из Таиланда, Сальвадор Сальва из Испании и Оливер Брайен из Германии.

Напомним, турнир в Екатеринбурге возглавит отборочный бой по версии WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) между россиянами Магомедом Курбановым и Павлом Сосулиным.