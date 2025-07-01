Илия Топурия заслуженно обошёл Ислама Махачева в рейтинге Р4Р?

Сегодня, 1 июля, обновился рейтинг лучших бойцов американского промоушена UFC вне зависимости от весовой категории. Новым лидером стал чемпион организации в двух весовых категориях грузин Илия Топурия, сместивший россиянина Ислама Махачева.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Илия Топурия заслуженно обошел Ислама Махачева в рейтинге Р4Р?»

Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024-го на турнире UFC 298 стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), нокаутировав австралийца Алекса Волкановски, после чего провёл защиту, досрочно остановив американца Макса Холлоуэя.

В своем последнем бою на UFC 317 в июне нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру, завоевав титул в лёгком весе (до 70 кг).