«Он дважды меня ронял». Двалишвили рассказал о спаррингах с Топурией

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили рассказал о спаррингах со звездой организации и обладателем титулов в двух дивизионах соотечественником Илией Топурией.

«Я спарринговал с ним. Великолепная борьба, великолепное джиу-джитсу, и мы все знаем, как он бьёт…

Я не могу с ним спарринговать, он тяжело бьёт. Он дважды ронял меня ударом по корпусу. Слава богу, моя голова в порядке. Каждый раз, когда я заканчиваю спарринг с ним, я говорю: «Господи, спасибо!» — сказал Двалишвили в подкасте Ариэля Хельвани.

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