Царукян ответил Топурии, заявившему, что россиянин выглядел испуганным на UFC 317

Второй номер рейтинга UFC в легком весе (до 70 кг) Арман Царукян ответил новому чемпиону грузину Илии Топурии на его заявление о поведении россиянина на турнире UFC 317, прошедшем на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Топурия заявил, что Царукян выглядел испуганным после того, как он победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливеру, завоевав вакантный титул.

«Бегство от настоящего претендента доказывает лишь одно – ты боишься. В глубине души ты знает, что произойдет, когда встретишься со мной», — написал Царукян в социальной сети X (ранее Twitter).

Реакция О'Мэлли на победу Топурии нокаутом в бою с Оливейрой