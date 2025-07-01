Стала известна причина снятия Алискерова с UFC 318

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Икрам Алискеров отказался от выступления на турнире UFC 318 из-за перелома пальца на ноге, сообщает телеграм-канал «Вестник MMA».

Инцидент произошел во время спарринга Алискерова с соотечественником Ринатом Фахретдиновым.

Икраму Алискерову 32 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2012 году, с 2023-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC on ESPN 66 в апреле, Алискеров победил техническим нокаутом бразильца Андре Муниза. Всего на его счету в организации три победы и одно поражение.

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