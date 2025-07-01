Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Топурия стал 10-м бойцом в истории UFC, возглавившим мужской рейтинг Pound-For-Pound

Новый чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия установил историческое достижение после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой, поединок с которым состоялся на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США).

Топурия стал 10-м бойцом в истории организации, сумевшим возглавить мужской рейтинг лучших вне зависимости от весовой категории (Pound-For-Pound).

Список бойцов, возглавлявших рейтинг Pound-For-Pound в UFC:

1. Андерсон Силва (Бразилия);

2. Жозе Альдо (Бразилия);

3. Деметриус Джонсон (США);

4. Даниэль Кормье (США);

5. Хабиб Нурмагомедов (Россия);

6. Камару Усман (Нигерия);

7. Александр Волкановски (Австралия);

8. Джон Джонс (США);

9. Ислам Махачев (Россия);

10. Илия Топурия (Грузия).