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Топурия стал 10-м бойцом в истории UFC, возглавившим мужской рейтинг Pound-For-Pound

Топурия стал 10-м бойцом в истории UFC, возглавившим мужской рейтинг Pound-For-Pound
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Новый чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия установил историческое достижение после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой, поединок с которым состоялся на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США).

Топурия стал 10-м бойцом в истории организации, сумевшим возглавить мужской рейтинг лучших вне зависимости от весовой категории (Pound-For-Pound).

Список бойцов, возглавлявших рейтинг Pound-For-Pound в UFC:

1. Андерсон Силва (Бразилия);
2. Жозе Альдо (Бразилия);
3. Деметриус Джонсон (США);
4. Даниэль Кормье (США);
5. Хабиб Нурмагомедов (Россия);
6. Камару Усман (Нигерия);
7. Александр Волкановски (Австралия);
8. Джон Джонс (США);
9. Ислам Махачев (Россия);
10. Илия Топурия (Грузия).

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