«Ставьте на это последний доллар». Экс-чемпион UFC сказал, с кем подерётся Топурия

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг заявил, что следующим соперником обладателя титула организации в лёгком весе (до 70 кг) грузина Илии Топурии станет британец Пэдди Пимблетт.

«Знаете что? Они подерутся на арене Madison Square Garden. Ставьте на это последний доллар. Я вам практически гарантирую. Если у UFC нет тузов в рукаве, то на 99% можно утверждать, что Топурия сразится с Пэдди Пимблеттом», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Пэдди Пимблетту 30 лет. Британец выступает в UFC с 2021 года. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 313 в марте, Пимблетт победил техническим нокаутом американского экс-претендента Майкла Чендлера.