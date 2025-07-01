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«Вид на миллион долларов». Бетербиев провёл тренировку в Грозном

«Вид на миллион долларов». Бетербиев провёл тренировку в Грозном
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев (21-1, 20 KO) продолжает поддерживать форму в преддверии следующего поединка.

Россиянин провел тренировку в столице Чеченской Республике, городе Грозном, о чем сообщил подписчикам в социальных сетях.

«Приветствую всех. Бегаю и наслаждаюсь видом. Как говорится, вид на миллион долларов. Работаем», — сказал Бетербиев.

В своем последнем бою в феврале Бетербиев проиграл большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу. Поединок стал реваншем для россиян. Ожидается, что третий бой состоится в конце года.

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