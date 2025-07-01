Джейк Пол вошёл в мировой рейтинг WBA

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на боксерском ринге, появился в обновленном рейтинге первого тяжелого веса (до 90,7 кг) по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Чемпион – Хильберто Рамирес (Мексика);
1. вакантно;
2. Леонардо Москеа (Франция);
3. Ленар Перес (Куба);
4. Алойс Юмби (Великобритания);
5. Майк Перес (Куба);
6. Арсен Гуламирян (Франция);
7. Юниэль Дортикос (Куба);
8. Умар Саламов (Россия);
9. Крис Биллам-Смит (Великобритания);
10. Роман Фресс (Германия);
11. Алексей Егоров (Россия);
12. Алексей Папин (Россия);
13. Джованни Скудери (Италия);
14. Джейк Пол (США);
15. Крэйг Паркер (США).