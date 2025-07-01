Джейк Пол вошёл в мировой рейтинг WBA

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Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на боксерском ринге, появился в обновленном рейтинге первого тяжелого веса (до 90,7 кг) по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Чемпион – Хильберто Рамирес (Мексика);

1. вакантно;

2. Леонардо Москеа (Франция);

3. Ленар Перес (Куба);

4. Алойс Юмби (Великобритания);

5. Майк Перес (Куба);

6. Арсен Гуламирян (Франция);

7. Юниэль Дортикос (Куба);

8. Умар Саламов (Россия);

9. Крис Биллам-Смит (Великобритания);

10. Роман Фресс (Германия);

11. Алексей Егоров (Россия);

12. Алексей Папин (Россия);

13. Джованни Скудери (Италия);

14. Джейк Пол (США);

15. Крэйг Паркер (США).