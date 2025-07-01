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Гаджиев: лидерство Топурии в рейтинге UFC абсолютно заслуженно

Гаджиев: лидерство Топурии в рейтинге UFC абсолютно заслуженно
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал обновление рейтинга UFC, в котором лучшим бойцом организации вне зависимости от весовой категории был признан грузин Илия Топурия.

«Абсолютно заслуженно. Рейтинг P4P во многом итог математической формулы. В нее включается результат, метод и время победы, а также уровень оппозиции. Из комплекса складываются позиции. На счету Топурии яркая и быстрая победа в новом для себя весе. По сути, два пояса на талии. На данный момент это безупречный боец. Очевидно, что он должен быть на первом месте», — приводит слова Гаджиева издание MMA.Metaratings.ru.

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