Гаджиев: лидерство Топурии в рейтинге UFC абсолютно заслуженно

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал обновление рейтинга UFC, в котором лучшим бойцом организации вне зависимости от весовой категории был признан грузин Илия Топурия.

«Абсолютно заслуженно. Рейтинг P4P во многом итог математической формулы. В нее включается результат, метод и время победы, а также уровень оппозиции. Из комплекса складываются позиции. На счету Топурии яркая и быстрая победа в новом для себя весе. По сути, два пояса на талии. На данный момент это безупречный боец. Очевидно, что он должен быть на первом месте», — приводит слова Гаджиева издание MMA.Metaratings.ru.