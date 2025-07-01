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Турнир ACA 189 будет посвящён памяти Бувайсара Сайтиева

Турнир ACA 189 будет посвящён памяти Бувайсара Сайтиева
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Бойцовский турнир ACA 189, который состоится11 июля в Грозном, будет посвящен памяти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, главным событием ACA 189 станет поединок чемпиона в легком весе (до 70 кг) россиянина Абдул-Азиза Абдулвахабова с соотечественником Али Баговым.

Отметим, что для Абдулвахабова и Багова поединок станет четвертым. Впервые бойцы сразились в 2014 году, и тогда Абдулвахабов одержал победу нокаутом. Реванш состоялся в 2016-м, Абдулвахабов снова победил, на этот техническим нокаутом. В третьем бою, состоявшемся в 2018 году, Багов проиграл судейским решением.

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