Турнир ACA 189 будет посвящён памяти Бувайсара Сайтиева

Бойцовский турнир ACA 189, который состоится11 июля в Грозном, будет посвящен памяти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, главным событием ACA 189 станет поединок чемпиона в легком весе (до 70 кг) россиянина Абдул-Азиза Абдулвахабова с соотечественником Али Баговым.

Отметим, что для Абдулвахабова и Багова поединок станет четвертым. Впервые бойцы сразились в 2014 году, и тогда Абдулвахабов одержал победу нокаутом. Реванш состоялся в 2016-м, Абдулвахабов снова победил, на этот техническим нокаутом. В третьем бою, состоявшемся в 2018 году, Багов проиграл судейским решением.

Материалы по теме Результаты турнира АСА 188. Пшуков задушил Гаджиева, Резников уступил Шайхаеву

Топ-7 россиян в боксе и ММА в 2024 году