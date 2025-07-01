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«Если честно, всё равно». Штырков — про первое место Топурии в рейтинге Р4Р

«Если честно, всё равно». Штырков — про первое место Топурии в рейтинге Р4Р
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Российский боец смешанного стиля Иван Штырков прокомментировал обновление рейтинга UFC, в котором лучшим бойцом организации вне зависимости от весовой категории стал грузин Илия Топурия.

«Если честно, все равно. В UFC приняли такое решение, значит, посчитали это правильным», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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