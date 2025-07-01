«Иду причинять боль». Кубинский экс-чемпион мира высказался о бое с россиянином Хатаевым

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) кубинец Давид Моррелль (11-1, 9 KO) высказался о предстоящем поединке с непобеждённым россиянином Имамом Хатаевым (10-0, 9 KO).

«Я иду причинять боль. Знаю, Хатаев силён и пока не проигрывал, однако он ещё не сталкивался с такой версией меня. Он хорош, очевидно, но я лучше. Я быстрее, умнее, и я выйду на этот бой с кирпичами в кулаках. Он быстро поймёт, что я пришёл за его душой», — приводит слова Моррелля издание The Ring.

Напомним, поединок Моррелля и Хатаева запланирован на 12 июля в Нью-Йорке (США).

Ранее инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что поединок Моррелля и Хатаева находится на грани срыва.