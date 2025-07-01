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Оскар де ла Хойя публично ответил на оскорбительное обращение Райана Гарсии

Оскар де ла Хойя публично ответил на оскорбительное обращение Райана Гарсии
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Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя публично ответил на своей странице в социальной сети на оскорбительное обращение популярного американского легковеса Райана Гарсии, который ранее выступал за его компанию.

«На днях он говорил о боге и о том, что вновь нашёл свой путь. А сегодня прислал мне эту тираду. Биполярка — это очень серьёзно. Надеюсь, он получит помощь, в которой нуждается», — написал де ла Хойя под опубликованным скриншотом обращения к нему со стороны Гарсии.

Напомним, с 2023 года Оскар и Райан скандалят друг с другом. Причиной того, как заявил Гарсия, стали невыполнения условий контракта.

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