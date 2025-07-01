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«Выбью из тебя всё что можно». Гарсия отправил оскорбительное сообщение Оскару Де Ла Хойе

«Выбью из тебя всё что можно». Гарсия отправил оскорбительное сообщение Оскару Де Ла Хойе
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Популярный американский легковес Райан Гарсия обратился в личные сообщения к главе промоутерской компании Оскару Де Ла Хойе в социальных сетях, поливая его грязью.

«Для начала: пошёл ты! Прежде всего со своим грязным контрактом. Да, я проиграл. Но я — твоя единственная звезда. Иди к чёрту! Знаю, что этим ты сейчас и занят. Иди куда подальше! Можешь поцеловать меня в одно место! Пошёл ты с такими тупыми предложениями, Выбью из тебя всё, что можно, как Канело из Берланги», — написал Гарсия в обращении к Оскару, который в свою очередь опубликовал скриншот этого сообщения на своей странице в социальных сетях.

Напомним, отношения между Оскаром и Гарсией испортились в 2023 году, после того как Райан проиграл нокаутом соотечественнику Джервонте Дэвису. Закончилось всё тем, что Гарсия подал против Оскара иск.

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