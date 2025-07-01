Александр Пантожа высказался о потенциальном поединке с Мерабом Двалишвили

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа дал комментарий по поводу возможного поединка против обладателя титула UFC в легчайшем дивизионе Мераба Двалишвили, но отметил, что не намерен подниматься в весе ради такого противостояния.

«В таких делах обычно всё решают деньги. Если в UFC вдруг решат устроить нечто безумное… Например, провести бой в договорном весе до 59 кг, выставить на кон пояс BMF… Тогда почему бы и нет? В таком случае мне не придётся отказываться от титула. И тогда условия для меня и Мераба будут более честными», — сказал Пантожа на YouTube-канале Ариэля Хельвани.

Напомним, Пантожа в ночь с 28 на 29 июня в рамках турнира UFC 317 провёл защиту своего титула в бою против Кая Кара-Франса, которого победил удушающим приёмом в третьем раунде.