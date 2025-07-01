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Экс-чемпион мира в трёх весах дал прогноз на реванш Усика с Дюбуа

Экс-чемпион мира в трёх весах дал прогноз на реванш Усика с Дюбуа
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Дюк Маккензи дал комментарий по поводу ожидаемого реванша между чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлем Дюбуа и обладателем всех остальных титулов в этом дивизионе Александром Усиком.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Лучше этого боя ничего быть не может. Сейчас это совершенно другая версия Дэниела Дюбуа по сравнению с первым поединком против Александра Усика. Дюбуа усилит свою игру. Если Дюбуа сможет превратит этот бой в кровавую баню… Ведь это единственный способ для него выиграть этот поединок. Это значит, что он пойдёт на риск, он сделает всё, что он не делал в первом бою, и в этот раз постарается всё сделать правильно», — сказал Маккензи на YouTube-канале talkSPORT.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.

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