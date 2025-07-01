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Хамза Шираз ожидает досрочной остановки в поединке Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом

Хамза Шираз ожидает досрочной остановки в поединке Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом
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Британский экс-претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе Хамза Шираз дал свой прогноз на предстоящий поединок абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса против бывшего обладателя абсолютного чемпионства в двух дивизионах Теренса Кроуфорда.

«Таких бойцов, как Кроуфорд, никогда нельзя списывать со счетов. Слишком уж техничен. Вроде бы всё против него, но он — самый большой талант этого поколения. Если бы мне пришлось ставить деньги на этот бой, то я бы поставил на досрочку. Я бы поставил на Канело», — приводит слова Шираза The Ring.

Напомним, бой между Кроуфордом и Альваресом состоится 13 сентября в Лас-Вегасе.

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