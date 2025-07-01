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Имам Хатаев дисквалифицирован на два года за употребление допинга

Имам Хатаев дисквалифицирован на два года за употребление допинга
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Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020, а также не знающий поражений российский полутяжеловес Имам Хатаев сдал положительную допинг-пробу 9 апреля 2024 года на наличие запрещённого кломифена и его метаболитов. Об этом сообщает официальный сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Согласно протоколу, теперь все его спортивные достижения за период с 9 апреля 2024 года по 26 июня 2025 года будут аннулированы.

Хатаев свой очередной бой на профессиональном ринге запланировал на 12 июля в Нью-Йорке (США) против бывшего обладателя регулярного титула WBA в полутяжёлом весе Давида Моррелля. Официальной информации по поводу отмены этого боя пока не поступало.

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