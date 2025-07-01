Боксёрша, угощавшая орангутана «электронкой», попросила прощения за свой поступок

Спортсменка представляющая ЮФО и СКФО на соревнованиях по боксу в лёгком весе, Анастасия Лучкина публично попросила прощения за своё поведение в крымском сафари-парке «Тайган», где она дала употребить орангутану «электронку».

«Здравствуйте, меня зовут Анастасия, к сожалению, недавно я совершила поступок недостойного содержания и выложила в Сеть видео, о чём сейчас искренне сожалею. О себе хочу сказать, что я не употребляю алкогольные напитки и не курю сигареты, занимаюсь спортом 10 лет и выступаю на соревнованиях. К моему глубокому сожалению, в погоне за хайпом я выложила это видео. Передо мной другие посетители зоопарка также давали обезьяне табачные изделия. Я последовала их примеру и выложила на камеру. Я очень люблю животных и не хотела причинить никакого вреда их здоровью. Я прошу у всех прощения. Такого больше не повторится. Хочу продолжить свою спортивную карьеру», — сказал Лучкина в опубликованном видео на своей странице в социальной сети.