Стала известна дата турнира UFC 321 в Абу-Даби

Самая влиятельная организация мира смешанных единоборств (UFC) официально объявила, что турнир UFC 321 состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: UFC

Стоит отметить, что в Абу-Даби до этого успеет пройти ещё один турнир — UFC on ABC 9, где в главном событии шоу экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер проведёт бой против экс-чемпиона лиги ONE Ренье де Риддера.

В соглавном поединке этого турнира непобеждённый российский полулегковес Мовсар Евлоев проведёт бой против Аарона Пико, а также экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян сразится с Маркусом Макги, а Шарабутдин Магомедов выступит против Марка-Андре Баррио.