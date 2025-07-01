«Это был не мой вечер». Ренато Мойкано высказался о поражении в бою с Бенеилом Дариушем

Бывший претендент на титул UFC в лёгкой весовой категории Ренато Мойкано дал комментарий по поводу своего поражения от Бенеила Дариуша на турнире UFC 317, который состоялся в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США).

«Это был не мой вечер. Я подвыдохся, плюс Дариуш очень хорошо реализовал свой план во втором раунде. Над защитой от тейкдаунов надо усерднее работать. Но что есть, то есть. Я здоров, я в порядке, спасибо всем за поддержку. Мне нужно продолжать тренироваться, мне нужно стать лучше, и я это сделаю», — приводит слова Мойкано MMA Fighting.

Напомним, Мойкано потерпел поражение от Дариуша единогласным решением судей по итогам трёх раундов боя.