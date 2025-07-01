Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это был не мой вечер». Ренато Мойкано высказался о поражении в бою с Бенеилом Дариушем

«Это был не мой вечер». Ренато Мойкано высказался о поражении в бою с Бенеилом Дариушем
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в лёгкой весовой категории Ренато Мойкано дал комментарий по поводу своего поражения от Бенеила Дариуша на турнире UFC 317, который состоялся в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Бенеил Дариуш (W) — Ренато Карнейро
29 июня 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Бенеил Дариуш
Окончено
UD
Ренато Мойкано

«Это был не мой вечер. Я подвыдохся, плюс Дариуш очень хорошо реализовал свой план во втором раунде. Над защитой от тейкдаунов надо усерднее работать. Но что есть, то есть. Я здоров, я в порядке, спасибо всем за поддержку. Мне нужно продолжать тренироваться, мне нужно стать лучше, и я это сделаю», — приводит слова Мойкано MMA Fighting.

Напомним, Мойкано потерпел поражение от Дариуша единогласным решением судей по итогам трёх раундов боя.

Материалы по теме
Лёгкий вес UFC уже не будет прежним. Эпоха «старых волков» завершена
Лёгкий вес UFC уже не будет прежним. Эпоха «старых волков» завершена
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android