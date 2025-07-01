Имам Хатаев заявил, что у него могли обнаружить допинг из-за обилия в пище яиц

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020, не побеждённый на профессиональном ринге российский полутяжеловес Имам Хатаев дал комментарий по поводу появившейся новости, что он получил два года дисквалификации за положительный допинг-тест на наличие запрещённого кломифена и его метаболитов.

«Я состою в системе допинг-контроля с 2015 года и за всё это время не имел ни одного серьёзного нарушения. Я всегда выступал за честный и чистый спорт и продолжаю следовать этим принципам. Все мои тесты, включая последние пять, были отрицательными. В последние 1,5 месяца представители ВАДА взяли у меня две пробы — и обе оказались чистыми. На данный момент я официально включён в пул «чистых» спортсменов.

Что касается следа кломифена в 0,01 г, я предполагаю, что это могло попасть в организм через пищу. В тот период я соблюдал Рамадан и активно работал над снижением веса, потребляя большое количество варёных и жареных яиц. В истории спорта уже были случаи, когда кломифен попадал в организм таким образом, как это произошло в деле Конора Бенна.

Тем не менее я уверен, что действия Международного агентства по тестированию (ITA) в тот момент не были безупречными. В Австралии, где я находился, мой адрес был правильно указан в системе, но представители ITA дважды приезжали ко мне и не смогли попасть на нужный этаж из-за кода в лифте. Вместо того чтобы связаться с моим менеджером или уточнить информацию другими способами, они позвонили на мой российский номер, который был недоступен, и уехали, отметив это как нарушение. В итоге мне выставили два «флажка», а три таких замечания могут привести к дисквалификации. Лишь с третьей попытки, через помощь соседей, они смогли взять пробу.

Я всегда придерживался принципов честности и чистоты в спорте, и, несмотря на сложившуюся ситуацию, остаюсь уверен, что эти принципы будут поддержаны и в дальнейшем», — сказал Хатаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Стоит отметить, что дисквалификация Хатаева истечёт в 2027 году, однако она распространяется исключительно на любительский бокс.

12 июля в Нью-Йорке, США, Имам проведёт бой против бывшего обладателя регулярного титула WBA в полутяжёлом весе Давида Моррелля.