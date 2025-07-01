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Даниэль Кормье: Топурия и Царукян из богатых семей

Даниэль Кормье: Топурия и Царукян из богатых семей
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, что действующий чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия и один из ведущих бойцов этого дивизиона Арман Царукян выросли в богатых семьях.

«Выясняется, Топурия из богатой семьи. Илия был богат ещё до UFC. То же самое касается Царукяна. Арман тоже богат. Представляете, если за пояс чемпиона UFC подерутся два богача? Это очень странно: судьба пояса определится в поединке парней, которые добились богатства не через бои», — сказал Кормье на подкасте с Чейлом Сонненом.

Напомним, Топурия в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе в главном событии турнира UFC 317 победил нокаутом в первом раунде экс-чемпиона UFC Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом в лёгком весе.

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