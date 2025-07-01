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Али Абдель-Азиз сравнил достижения Ислама Махачева и Илии Топурии

Али Абдель-Азиз сравнил достижения Ислама Махачева и Илии Топурии
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Менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева Али Абдель-Азиз считает, что объективно лидером рейтинга вне зависимости от весовой категории (Р4Р) должен быть по праву именно Махачев, а не новоиспечённый чемпион в лёгком весе Илия Топурия.

«Ислам — реальный король Р4Р. Он побеждал пикового Волкановски и прервал его серию из 22 побед. Победил пикового Оливейру и прервал его серию из 12 побед», — написал Али Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети.

Напомним, Топурия в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе в главном событии турнира UFC 317 одержал победу нокаутом в первом раунде над экс-чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.

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