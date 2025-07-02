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Арман Царукян: с Топурией бороться проще, чем с Оливейрой

Арман Царукян: с Топурией бороться проще, чем с Оливейрой
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Один из рейтинговых легковесов UFC Арман Царукян считает, что действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Илия Топурия является для него более лёгким соперником, чем экс-чемпион UFC в этом весе Чарльз Оливейра.

«Он никогда не дрался с такими борцами, как я… Я могу сказать, что он невысокого уровня борец. Мне не терпится показать это всем. Мне проще бороться с Топурией, чем с Оливейрой», — сказал Царукян в интервью Даниэлю Кормье.

Напомним, Топурия победил Оливейру в главном событии турнира UFC 317, отправив его в нокаут в первом раунде. Царукян также ранее встречался с Оливейрой в октагоне и побеждал его раздельным решением судей.

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