Арман Царукян объяснил, почему считает Илию Топурию слабым бойцом

Один из рейтинговых легковесов UFC Арман Царукян рассказал, почему считает действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Илию Топурию довольно слабым бойцом.

«Брайс Митчелл — худший легковес, и он повалил его и удержал из сумасшедшей позиции. И я могу сказать, что Топурия — это боец не особо высокого уровня. Думаю, что он слабый.

Я отправлю Топурию обратно в Топ-15 pound-for-pound. Его можно пойти и повалить тысячу раз, потому что он не будет пытаться задушить или сделать что-то в этом роде», — сказал Царукян в интервью Даниэлю Кормье.

Напомним, Топурия победил Оливейру в главном событии турнира UFC 317, отправив его в нокаут в первом раунде. Царукян также ранее встречался с Оливейрой в октагоне и побеждал его раздельным решением судей.