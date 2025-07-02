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Батыргазиев и Диккенс прошли процедуру взвешивания перед боем в Стамбуле

Батыргазиев и Диккенс прошли процедуру взвешивания перед боем в Стамбуле
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Олимпийский чемпион — 2020 россиянин Альберт Батыргазиев и 34-летний британец Джеймс Диккенс прошли процедуру взвешивания перед очным боем в Стамбуле. Батыргазиев проведёт защиту титулов IBA.PRO и временного чемпиона WBA во втором полулёгком весе в бою с Диккенсом 2 июля. Вес обоих боксёров составил 58,8 кг.

В активе Батыргазиева 12 побед на профессиональном ринге, он впервые будет боксировать за пределами России. Последний раз 27‑летний Батыргазиев выходил на ринг в марте в Москве в рамках IBA.PRO 1, когда единогласным решением судей победил аргентинца Нери Ромеро.

У 34‑летнего Диккенса 35 побед и пять поражений по профессионалам. В последнем бою в феврале в Манчестере он единогласным решением судей победил Зелфа Барретта и завоевал вакантный пояс WBA International. Сейчас британец занимает пятую строчку рейтинга WBA и 11‑ю в рейтинге IBF.

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