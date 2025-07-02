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«Вышел драться как любитель». Пимблетт раскритиковал Оливейру за бой с Топурией

«Вышел драться как любитель». Пимблетт раскритиковал Оливейру за бой с Топурией
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Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказался о минувшем поединке за вакантный титул между грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Напомним, встреча бойцов состоялась на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США) и завершилась победой Топурии нокаутом в первом раунде.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра

«Мне нравится Чарльз, но что за глупость у него была вместо плана на бой? Он и вправду намеревался стоять напротив Топурии и драться? Оливейра облажался. Топурия – боксёр высочайшего класса, зачем драться с ним в центре клетки? Я был шокирован глупостью Чарльза. Это его 47-й бой в профессионалах, а он вышел драться как любитель», – сказал Пимблетт в интервью Эрику Никсику.

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