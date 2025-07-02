Белал Мухаммад высказался о лидерстве Топурии в рейтинге лучших бойцов UFC

Экс-чемпион UFC американец Белал Мухаммад прокомментировал обновление рейтинга, в котором лучшим бойцом организации вне зависимости от весовой категории стал грузин Илия Топурия.

«Недооценён или переоценён Топурия? Я думаю, что он на своём месте в рейтинге», – сказал Мухаммад на своём YouTube-канале.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.