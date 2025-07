Экс-боец UFC: Топурия близок к тому, чтобы его начали сравнивать с Джоном Джонсом

Бывший боец UFC Мэтт Браун высказался о новом чемпионе организации в лёгком весе (до 70 кг) грузине Илии Топурии.

«Как по мне, Илия Топурия близок к тому, чтобы его начали сравнивать с Джоном Джонсом. Если он победит Армана, а также Ислама или Делла Маддалену, то мы начнем говорить об уровне величия Джона Джонса.

Если же он победит Пэдди [Пимблетта], то сделает шаг назад, а уже затем сразится с более жёсткими соперниками. Не хочу говорить, что Пэдди не крут, но мы знаем, что это будет шаг назад», — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.

