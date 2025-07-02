Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-боец UFC: Топурия близок к тому, чтобы его начали сравнивать с Джоном Джонсом

Экс-боец UFC: Топурия близок к тому, чтобы его начали сравнивать с Джоном Джонсом
Комментарии

Бывший боец UFC Мэтт Браун высказался о новом чемпионе организации в лёгком весе (до 70 кг) грузине Илии Топурии.

«Как по мне, Илия Топурия близок к тому, чтобы его начали сравнивать с Джоном Джонсом. Если он победит Армана, а также Ислама или Делла Маддалену, то мы начнем говорить об уровне величия Джона Джонса.

Если же он победит Пэдди [Пимблетта], то сделает шаг назад, а уже затем сразится с более жёсткими соперниками. Не хочу говорить, что Пэдди не крут, но мы знаем, что это будет шаг назад», — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.

Материалы по теме
Топурия стал 10-м бойцом в истории UFC, возглавившим мужской рейтинг Pound-For-Pound

Реакция О'Мэлли на победу Топурии нокаутом в бою с Оливейрой

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android