Мераб Двалишвили назвал трёх лучших бойцов UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили назвал, по его мнению, трёх лучших бойцов UFC.

«Прямо сейчас я скажу, что Илия Топурия – номер один. Кто добился того же? Илия не побеждён, он выиграл три титульных боя и завоевал два пояса. Номер два – Ислам Махачев. Номер три – Александр Пантожа», – сказал Двалишвили в подкасте Ариэля Хельвани.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.