«Это должен быть Арман». Экс-боец UFC выступил за организацию боя Топурия — Царукян

Бывший боец UFC Мэтт Браун выступил за организацию поединка за титул в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и россиянином Арманом Царукяном.

«Вероятно, это будет Пэдди [Пимблетт], но, чёрт возьми, это должен быть Арман. Мы понимаем это, не так ли? Илия вызвал Пэдди, и это удивительно. Не скажу, что он избежал Армана, но я бы хотел, чтобы этот поединок стал следующим», — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.

В своем последнем бою на UFC 317 в июне Топурия нокаутировал в первом раунде бразильского экс-чемпиона Чарльза Оливейру. Царукян не выступал с апреля 2024 года, когда на UFC 300 также победил Оливейру.