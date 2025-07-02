Тайсон Фьюри назвал сумму, за которую подерётся в UFC

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о возможности своего возвращения в бои.

«Больше никаких боёв. Я бы предпочел, может быть, провести бой в UFC, если они заплатят деньги. Какова цена? $30 млн – это мелочь для меня. Я хочу $ 500 млн», — приводит слова Фьюри издание «Матч ТВ».

Тайсону Фьюри 37 лет. Британец дебютировал как профессиональный боксёр в 2008 году и дважды становился чемпионом мира. Завершил карьеру в 2024-м. Всего на его счету 34 победы, два поражения и одна ничья.

Ранее Фьюри поздравил Тома Аспиналла с титулом UFC в тяжёлом весе.

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