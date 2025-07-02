Джейк Пол заявил, что намерен стать чемпионом мира по боксу

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на боксёрском ринге, прокомментировал своё появление в мировом рейтинге первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) от Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), где в настоящий момент он занимает 14-ю строчку.

«Я много работал, чтобы добиться этого, но пока праздновать нечего. Впереди долгий путь, и с каждым днём я всё серьёзней настроен пройти его до конца. Порой я могу отклоняться от этого пути, но моя конечная цель – титул чемпиона мира», – написал Пол в социальных сетях.

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