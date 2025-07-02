Экс-чемпион UFC Эдди Альварес назвал тяжелейшего соперника для Топурии в лёгком весе

Бывший чемпион UFC американец Эдди Альварес назвал, по его мнению, тяжелейшего соперника для действующего обладателя титула организации в лёгком весе (до 70 кг) грузина Илии Топурии.

«Я хотел бы увидеть Гэтжи в чемпионском бою как болельщик. Хотя мне не нравятся его шансы, если он не будет более расчётлив.

Как по мне, Царукян сложнее для Илии, нежели кто-либо другой. Если Топурия хочет доказать, что готов побеждать самых непростых соперников, тогда он должен сразиться с Арманом», — сказал Альварес в интервью Майку Бону.

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