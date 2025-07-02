Борральо: в бою с Имавовым определится претендент на титул UFC в среднем весе

Шестой номер рейтинга среднего веса (до 84 кг) UFC бразилец Кайо Борральо высказался о предстоящем поединке с французом Нассурдином Имавовым.

«Бой состоится. Он уже не убежит. Я отправлюсь в его город, чтобы убрать его. Думаю, в бою против Джареда Каннонье все осознали мой уровень.

Позволит ли победа над Имавовым сразиться за титул? Уверен на сто процентов. Все знают, что это поединок за статус первого претендента. Вот почему я так долго хотел его. Нассурдин заслуживает своего места, но и я заслуживаю. После этого боя я буду неоспорим для всех: фанатов, UFC и бойцов», — приводит слова Борральо издание MMAJunkie.