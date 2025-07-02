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«Хочу выбить ему зубы». Дэн Хукер заявил о желании сразиться с Царукяном

«Хочу выбить ему зубы». Дэн Хукер заявил о желании сразиться с Царукяном
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Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) австралиец Дэн Хукер заявил о желании сразиться со вторым номером россиянином Арманом Царукяном.

«Думаю, я буду готов выступить в октябре, ноябре. Гэтжи будет сидеть и ждать ещё одного чемпионского боя. Было бы глупо драться с другим претендентом. В ближайшую пару месяцев в дивизионе многое поменяется. Это хорошо.

Арман вызывал меня, и это первый претендент. Этот парень никому не нравится, и я просто хотел бы выбить ему зубы», — приводит слова Хукера издание MMAJunkie.

Ранее в команде Царукяна сказали, что россиянину нужно сделать ради боя за титул UFC.

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