Стерлинг: взлёт Топурии превзошёл Макгрегора

Бывший чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал завоевание грузином Илией Топурией второго титула организации.

«Этот взлёт превзошёл Конора. Если говорить о звёздности, Илия совершил самое безумное, что мы видели от современного бойца UFC. Это не затмевается Конором.

Я бы сказал, что самым ценным активом Конора был Чед Мендес, но это было короткое уведомление. Нужно оставаться честными. Затем он сразился с Жозе Альдо, верно? А затем — с Эдди Альваресом. Тот 13-секундный нокаут зажёг мир. А затем он сделал то, что сделал с Эдди Альваресом, но, как по мне, тот бой идеально подходил ему стилистически.

Что же касается Илии, то последние три соперника были одними из величайших бойцов. То, что сделал этот парень, безумно», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.