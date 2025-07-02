Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стерлинг: взлёт Топурии превзошёл Макгрегора

Стерлинг: взлёт Топурии превзошёл Макгрегора
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал завоевание грузином Илией Топурией второго титула организации.

«Этот взлёт превзошёл Конора. Если говорить о звёздности, Илия совершил самое безумное, что мы видели от современного бойца UFC. Это не затмевается Конором.

Я бы сказал, что самым ценным активом Конора был Чед Мендес, но это было короткое уведомление. Нужно оставаться честными. Затем он сразился с Жозе Альдо, верно? А затем — с Эдди Альваресом. Тот 13-секундный нокаут зажёг мир. А затем он сделал то, что сделал с Эдди Альваресом, но, как по мне, тот бой идеально подходил ему стилистически.

Что же касается Илии, то последние три соперника были одними из величайших бойцов. То, что сделал этот парень, безумно», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Илия Топурия возглавил рейтинг лучших бойцов UFC, сместив Ислама Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android